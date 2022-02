Malesia: lo Stato di Johor terrà elezioni il 12 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I blocchi politici che compongono l'eterogeneo governo di coalizione della Malesia sono in fibrillazione da settimane in vista delle prossime elezioni nazionali, previste entro la fine del 2022. I partiti premono per un rimpasto della compagine di governo e in previsione delle terze elezioni statali dallo scorso novembre, che questa volta interesseranno Johor. Dopo la vittoria dell'Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno) alle elezioni di Malacca, il 20 novembre scorso, il partito conservatore è deciso a inanellare un altro successo alle urne nello Stato che ha dato i natali sia a quella organizzazione politica, sia al capo del governo Humyiddin Yassin. Un'altra vittoria dell'Umno consoliderebbe il partito in una posizione dominante sui soci di governo di Parti Pribumi Bersatu e porrebbe in imbarazzo il primo ministro. (Fim)