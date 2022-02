Russia-Germania: Rt De Productions intenta causa per revocare divieto a trasmissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Rt De Productions ha intentato una causa presso il tribunale amministrativo di Berlino, chiedendo al regolatore tedesco di revocare il divieto alle trasmissioni in Germania del canale televisivo "Rt De". Lo ha annunciato questa mattina la stessa società di produzione sul proprio canale Telegram. Rt De Productions sostiene di non essere responsabile delle trasmissioni dell'emittente televisiva in lingua tedesca, sottolineando come il regolatore tedesco abbia ignorato il fatto che il canale "Rt De" è trasmesso dall'organizzazione autonoma non commerciale TV-Novosti di Mosca. Nei giorni scorsi la Commissione per le licenze e la vigilanza radiotelevisiva tedesca (Zak), ha deciso che l'emittente televisiva russa "Rt" non potrà trasmettere il proprio canale in lingua tedesca, "Rt De", in Germania, in quanto privo dei permessi necessari. Il canale televisivo "Rt De" ha cercato di ottenere il permesso di andare in onda in Germania per diversi mesi, ma lo scorso settembre due pagine del canale sulla piattaforma YouTube sono state bloccate "per aver violato le regole dell'hosting video". Lo scorso 16 dicembre anche il nuovo canale di "Rt De", "Rt auf Sendung", è stato bloccato da YouTube, mentre sei giorni dopo l'operatore satellitare europeo Eutelsat 9B, su insistenza del regolatore dei media tedesco, ha rimosso "Rt De" dalla sua piattaforma. (Rum)