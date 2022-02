Bielorussia: due bombardieri russi Tu-22M3 pattugliano spazio aereo, seconda volta in un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due bombardieri a lungo raggio Tu-22M3 delle forze aerospaziali russe hanno effettuato il secondo pattugliamento dello spazio aereo della Bielorussia in un mese. Lo ha comunicato ieri il servizio stampa del ministero della Difesa russo, precisando che la durata del volo è stata di circa quattro ore. In alcune fasi del percorso, gli aerei a lungo raggio sono stati scortati dai caccia Su-35S delle forze aerospaziali russe e dai caccia Su-30SM dell'aeronautica bielorussa. Dopo aver completato le operazioni con successo, tutti gli aerei sono tornati al loro aeroporto di base. Da domani al 20 febbraio si terranno le esercitazioni congiunte "Risolutezza Alleata-2022", in cui saranno elaborate la repressione di aggressioni esterne, la lotta al terrorismo e la tutela degli interessi dell'Unione statale Russia-Bielorussia. (Rum)