Russia: ambasciatore Chizhov, Gazprom non è obbligata ad aumentare forniture di gas all'Ue

- La compagnia energetica russa Gazprom invia attualmente volumi aggiuntivi di gas ai Paesi dell'Ue, sebbene non sia obbligata ad aumentare le forniture. Lo ha affermato il rappresentante permanente della Russia presso l'Ue, Vladimir Chizhov, in un'intervista pubblicata questa mattina dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Inoltre il diplomatico ha osservato che l'Ucraina riceve dai due ai tre miliardi di dollari all'anno per il transito del "combustibile blu" russo verso i Paesi europei. "È come denaro dal nulla, inoltre Kiev non ha fatto nulla per modernizzare la rete di transito costruita negli anni settanta del secolo scorso", ha sottolineato Chizhov. (Rum)