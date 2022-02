Regno Unito: fonti stampa, Johnson ha in programma un ampio rimpasto in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha in programma di mettere in atto un ampio rimpasto di governo in estate, in attesa delle elezioni del 2023. È quanto apprende il quotidiano "The Times", secondo cui dopo le modifiche apportate al suo staff di Downing Street, con la nomina del nuovo sottosegretario per la Brexit, Jacob Rees-Mogg, il premier sta già pensando alla squadra adatta per la campagna elettorale. Dopo lo scandalo del "partygate", ovvero le feste a Downing Street durante le restrizioni anti Covid, la leadership di Johnson è stata messa in discussione e molti suoi alleati ne hanno chiesto le dimissioni o lasciato i loro incarichi. Il premier stesso ha affermato che, tuttavia, non si dimetterà anche se verrà formalmente accusato dalla polizia, che sta conducendo le indagini su alcuni degli eventi pubblici avvenuti a Downing Street. (Rel)