Centrodestra: Tajani (FI), nessuna fusione a freddo

21 luglio 2021

- "Dobbiamo anteporre l'interesse degli italiani a quello dei partiti. Tirare a campare non serve", avverte Antonio Tajani, coordinatore e numero due di Forza Italia, in una intervista al "Corriere della Sera". Le fibrillazioni all'interno dei partiti mettono a rischio la tenuta del governo: "Il governo deve incidere. Noi, ad esempio, chiediamo una vera riforma della giustizia: basta porte girevoli tra magistratura e politica e una chiara e netta separazione delle funzioni. Serve anche la riforma del Csm. Sono fondamentali come quella del fisco e della burocrazia. Tutto questo deve riguardare l'attuale governo e il successivo che sarà sicuramente di centrodestra e avrà il compito di modernizzare il Paese". Il coordinatore forzista parla di centrodestra ma al momento volano gli stracci: Salvini contro Meloni, Meloni contro Berlusconi: "Il centrodestra non è un monolite, si sa. E' una coalizione che ha al suo interno forze diverse. E io credo che un ruolo fondamentale lo debba avere Forra Italia che è il centro del centrodestra di governo perché liberale, popolare, europeista, atlantista, riformista e cristiano". Salvini parla di partito repubblicano, Meloni di una compagine del conservatori. "La formula vincente si troverà. Non si fanno certo le fusioni a freddo il giorno dopo di un voto delicato come è stato quello del Quirinale. Piuttosto impegniamoci su idee e proposte per il Paese. C'è un problema legato al rilancio dell'industria, c'è il Pnrr da mettere a terra. II secondo capitolo di spesa più importante del Pnrr è quello dedicato alla digitalizzazione del nostro continente europeo". Però scricchiolano gli equilibri in diverse regioni: Liguria, Piemonte, Basilicata: "È fisiologico che ci siano tensioni a livello locale". ha concluso Tajani.(Res)