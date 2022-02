Cina-Usa: Peterson Institute, Pechino ha completamente ignorato gli impegni commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha completamente disatteso l'impegno ad incrementare le importazioni dagli Stati Uniti di 200 miliardi di dollari in due anni, come previsto invece dall'accordo commerciale di "fase uno" sottoscritto dai due Paesi nel 2020, poco prima della conclusione del mandato dell'ex presidente Usa Donald Trump. E' quanto afferma uno studio pubblicato dal Peterson Institute for International Economics, un think tank con sede a Washington. La Cina si era impegnata tramite l'accordo commerciale del 2020 ad incrementare le importazioni di diverse categorie di merci e servizi dagli Stati Uniti di almeno 200 miliardi di dollari rispetto al 2017: tale impegno doveva comportare acquisti dagli Stati Uniti per un importo complessivo di almeno 502,4 miliardi di dollari nell'arco degli ultimi due anni. Secondo le analisi del Peterson Institute, tale impegno è stato del tutto disatteso, e tra il 2020 e il 2021 le esportazioni Usa verso la Cina sono ammontate a soli 288,8 miliardi di dollari, ben 213 miliardi di dollari in meno rispetto all'obiettivo sancito dall'accordo bilaterale. "Alla fine, la Cina ha acquistato appena il 57 per cento delle esportazioni Usa che aveva promesso di acquisire", afferma lo studio, secondo cui "oggi l'unico aspetto indiscutibilmente 'storico' di quell'accordo è il suo fallimento". Il rapporto avvalora l'accusa recentemente rivolta alla Cina dal presidente Joe Biden, secondo cui Pechino non ha tenuto fede agli impegni commerciali sottoscritti dai due Paesi. (segue) (Nys)