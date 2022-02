Cina-Usa: Peterson Institute, Pechino ha completamente ignorato gli impegni commerciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie agli scambi realizzati nel mese di dicembre, il Canada ha scalzato Cina e Messico risultando, nel 2021, il principale socio commerciale degli Stati Uniti. È quanto si evince dal rapporto diffuso ieri dall'Ufficio del censimento degli Usa (Us Census Bureau). Gli Stati Uniti hanno scambiato beni e servizi per un totale di 4.588 miliardi di dollari: il 14,5 per cento con il Canada, il 14,4 con il Messico e il 14,3 con la Cina. Il gigante asiatico, che aveva iniziato l'anno come primo socio Usa è rimasto il principale fornitore degli Usa, con il 17,9 per cento del totale delle importazioni, ed è destino di appena l'8,6 per cento delle esportazioni a stelle e strisce nel mondo. La Cina è di conseguenza il Paese con il maggior deficit commerciale, 335,3 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 310,8 miliardi di dollari dell'anno precedente. Il Messico, primo partner commerciale fino a novembre, ha sofferto un calo nella presenza complessiva dei propri prodotti sul mercato Usa: nel corso dell'anno, le importazioni dal Paese latino sono state pari al 13,6 per cento del totale, contro il 13,9 per cento del 2020 e il 14,3 per cento del 2019 (quota sin qui record). In questo caso il deficit commerciale degli Usa si è ristretto da 112,7 a 108,2 miliardi di dollari. (Nys)