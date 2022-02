Giappone: Covid, governo pronto alla proroga dello stato di quasi-emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di riaprire il grande hub vaccinale gestito dalle Forze di autodifesa nel centro di Tokyo, che era stato chiuso due mesi fa, per potenziare la risposta alla nuova ondata pandemica causata dalla variante Omicron del coronavirus. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", ricordando che il sito è in grado di inoculare 720 dosi di vaccino giornaliere. In Giappone la terza dose di vaccino contro il Covid-19 è disponibile per i soggetti di età superiore a 18 anni che abbiano ricevuto la seconda dose da non meno di sei mesi. (segue) (Git)