Colombia: maltempo, frana si abbatte su centro abitato causando 14 morti e 35 feriti

- È di almeno 14 morti e 35 feriti il bilancio di una frana registrata a Pereira, cittadina nella provincia colombiana di Risaralda. Lo smottamento, causata dalle insistenti piogge degli ultimi giorni, ha finito per travolgere numerose case del quartiere di Esneda. Il governatore di Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, ha confermato sul suo profilo Twitter che sono stati mobilitati tutti i servizi di emergenza e che la priorità in questo momento è che le squadre di soccorso "salvino più vite possibili". Anche il presidente della Colombia, Ivan Duque ha espresso il suo rammarico per l'accaduto. "Ho chiesto a tutto il team dell'Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi (Ungrd) di essere pronto ad intervenire appena dovesse essere necessario. Le mie più sentite condoglianze alle famiglie dei defunti e la mia vicinanza al popolo Risaraldense. Siamo con voi", ha detto Duque su Twitter. Le forti piogge che si sono abbattute sulla regione hanno spinto le amministrazioni di 14 municipi a dichiarare lo stato di emergenza. La circolazione sulla strada che collega Risaralda al municipio di Marsiglia era già stata interrotta a causa di una precedente frana. (Mec)