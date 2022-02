Usa: Camera approva legge temporanea per rifinanziamento attività governative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato a favore di un disegno di legge sul rifinanziamento a breve termine delle attività governative, per evitarne la chiusura - il cosiddetto "shutdown" - alla fine della prossima settimana. Lo riferisce la "Cnn", precisando che il finanziamento è attualmente in scadenza il 18 febbraio, ma il provvedimento approvato dalla Camera lo prolungherebbe fino all'11 marzo. Ora che la Camera ha approvato il disegno di legge provvisorio, noto come risoluzione continua, il Senato deve a sua volta esprimersi a favore prima che possa essere inviato al presidente Joe Biden per essere convertito in legge. L'approvazione della misura da parte di entrambe le camere segnerebbe l'ultimo di una serie di progetti di legge sul finanziamento a breve termine che il Congresso ha approvato negli ultimi mesi, mentre i legislatori lavorano su base bipartisan per garantire un accordo di finanziamento per l'intero anno. (segue) (Nys)