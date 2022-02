Costa Rica: presidenziali, missione Osa promuove svolgimento del voto ma auspica maggiore affluenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chaves, economista, è invece la vera sorpresa delle elezioni, alla guida di un partito relativamente nuovo, non accreditato di particolari chance di successo alla vigilia delle elezioni tenute domenica 6 febbraio. Con il 16,64 per cento dei voti, Chaves supera il predicatore evangelico Fabrizio Alvarado, del partito di destra Nueva Republica, sconfitto al ballottaggio del 2018 dal presidente uscente, Carlos Alvarado Quesada. Le elezioni, le prime del 2022 in un Paese dell'America Latina, hanno coinvolto oltre 3,5 milioni di elettori, di cui circa 126 mila nuovi aventi diritto al voto. (Nys)