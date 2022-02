Ucraina: presidente polacco Duda, nostro compito basilare è evitare guerra in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il compito basilare è evitare la guerra in Europa. Lo ha detto il presidente della Polonia, Andrzej Duda, nel corso di una conferenza stampa con il presidente della Francia, Emmanuel Macron, e del cancelliere di Germania, Olaf Scholz. “E’ molto importante che ci siamo incontrati e abbiamo parlato” per cercare “una via d’uscita da questa difficile situazione in cui l’Europa si è trovata”, ha detto. “Il nostro maggiore compito è assicurare la pace e la sicurezza dei nostri popoli, oltre a difendere il diritto internazionale e l’integrità territoriale, anche di quei Paesi che non sono membri della Nato e dell’Unione europea ma che sono nostri alleati”, ha continuato il capo dello Stato polacco. L’incontro a Berlino dimostra “che siamo insieme, che in Europa, nell’Ue, tra i leader, c’è la volontà di trovare una soluzione comune per garantire la pace e la possibilità di sviluppo nostro e dei nostri vicini”. “Dobbiamo mostrare di parlare a una sola voce, che siamo una comunità che non può essere infranta”, ha affermato Duda. (Geb)