Sardegna: al via tavolo tecnico-politico per quantificazione compensazioni (2)

- "Mentre i soliti profeti di sventura intonano il loro canto sterile e distorsivo dai propri ovattati scranni, la mia Giunta continua a parlare con il linguaggio dei fatti e dei numeri: abbiamo già raggiunto risultati eccezionali sul fronte finanziario, certificati dalla Corte dei Conti in sede di parifica, a partire dalla poderosa riduzione del disavanzo fino all'aumento considerevole delle risorse disponibili grazie agli accordi già operativi sulla ridefinizione del concorso al risanamento della finanza pubblica e agli acconti ottenuti a compensazione dei maggiori oneri derivanti dagli svantaggi permanenti della condizione geografica dell'Isola, che hanno lasciato nelle casse della Regione centinaia di milioni di euro", ha concluso Solinas. All'incontro avvenuto nel pomeriggio in videoconferenza, alla presenza del sottosegretario al Ministero dell'Economia Alessandra Sartore, ha partecipato anche l'Assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Fasolino. "Con l'istituzione del tavolo tecnico mettiamo finalmente un punto fermo su un tema strategico per la nostra Isola - ha spiegato Fasolino - La Sardegna si trova davanti a una sfida epocale: siamo pronti a favorire una nuova fase di sviluppo che accresca le potenzialità della nostra Isola, ma per farlo è necessario superare i ritardi strutturali della Sardegna. La compensazione dei divari territoriali non può che passare per i progetti legati alla condizione geografica, e per questo abbiamo chiesto che lo Stato condivida un progetto di sviluppo che darà la possibilità ai sardi di avere le stesse opportunità ai cittadini del resto dell'Italia". (segue) (Rsc)