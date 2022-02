Sardegna: al via tavolo tecnico-politico per quantificazione compensazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivendicazioni della Regione partono dalla consapevolezza delle implicazioni negative sulla società e sull'economia della Sardegna della condizione di insularità (maggiori costi di produzione, limitata dimensione del mercato, conclamate difficoltà nella circolazione di persone e merci). In questo contesto, ha spiegato sempre l'esponente della Giunta Solinas, "il compito dello Stato deve essere quello di garantire ai cittadini della Sardegna uguali opportunità e condizioni di sviluppo rispetto agli altri cittadini italiani, intervenendo per eliminare i gap derivanti dall'insularità e, laddove ciò non sia possibile, garantendo interventi normativi e misure di agevolazione finanziarie e fiscali a compensazione degli svantaggi". Il tavolo politico verrà aggiornato a breve coinvolgendo anche l'Agenzia della Coesione e tutti gli altri attori nazionali e regionali al fine di avere una visione complessiva delle azioni necessarie al recupero del divario infrastrutturale e socio-economico. In sede tecnica la Regione è stata incaricata di coordinare i rapporti con gli uffici dello Stato per analizzare i fattori che incidono maggiormente sul divario di competitività con le altre regioni. (Rsc)