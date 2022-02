Usa: “Nyt”, Johnson & Johnson interrompe produzione vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha interrotto la produzione del suo vaccino monodose contro il Covid-19. Lo riferisce il “New York Times”, precisando che a fine 2021 J&J ha fermato “silenziosamente” la produzione in uno stabilimento a Leida, nei Paesi Bassi, l'unico impianto in cui vengono create dosi utilizzabili del vaccino, cogliendo alla sprovvista alcuni dei suoi clienti. Johnson & Johnson ha invece utilizzato l'impianto per lavorare a un farmaco sperimentale e potenzialmente più redditizio, che potrebbe proteggere da un virus respiratorio non correlato al Covid. Stando alle fonti sentite dal “Nyt”, l'impianto in questione dovrebbe riprendere la produzione del vaccino anti-Covid, ma non è chiaro quando. Il preparato di Johnson & Johnson, denominato Janssen, è il vaccino più utilizzato dai paesi in via di sviluppo, dato che è necessaria una sola dose per l’immunizzazione. Gli Stati Uniti e altri paesi occidentali come l’Italia, invece, hanno preferito fare affidamento sui vaccini di Moderna e Pfizer, perché sembrano essere più efficaci contro le varianti del Covid, come Omicron.(Nys)