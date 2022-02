Usa: assalto al Congresso, McConnell critica censura contro deputati Cheney e Kinzinger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mitch McConnell, leader della minoranza repubblicana al senato statunitense, ha respinto duramente la censura da parte del Partito repubblicano nei confronti dei deputati Liz Cheney e Adam Kinzinger, ritenuti “colpevoli” per aver preso parte alla commissione d’inchiesta formata dalla Camera dei rappresentanti Usa per far luce sulla rivolta del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. Lo scrive il “New York Times”, precisando che McConnell ha anche criticato la definizione di “discorso politico legittimo" attribuita dalla leadership conservatrice ai fatti di Capitol Hill, dove una folla di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. La scorsa settimana il Comitato nazionale repubblicano ha ufficialmente redarguito Cheney e Kinzinger, accusandoli di "persecuzione di cittadini comuni coinvolti in legittimi discorsi politici”. McConnell ha rigettato tale ricostruzione. "L'abbiamo visto accadere. Si è trattato di una violenta insurrezione volta a impedire il pacifico trasferimento del potere da un'amministrazione all'altra dopo un'elezione legittimamente certificata. Ecco cos'era", ha affermato il senatore del Kentucky.(Nys)