Turismo: Bordoni (Lega), ottima iniziativa ripetere la 100 metri di Tokyo a Roma

22 luglio 2021

- L'incontro di oggi tra il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri "ha offerto spunti di grande interesse per la nostra Capitale così provata dalla pandemia. Si è parlato del Giubileo 2025 e dell'attuazione del Pnnr Turismo ma non solo". Lo afferma in una nota Davide Bordoni della Lega. "C'è il progetto di organizzare a Roma un evento sportivo di livello mondiale - aggiunge -. Un progetto di grande fascino quello di ripetere in via dei Fori Imperiali, a ridosso della Festa della Repubblica, la finale dei 100 metri piani delle Olimpiadi di Tokio, finale vinta dal nostro Marcell Jacobs. E' un grande progetto di indubbio fascino che non può che essere visto con grande favore per l'ambientazione e per la presenza dei più grandi velocisti del mondo" (Com)