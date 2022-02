Polonia: fonti stampa, Commissione Ue invia seconda lettera su taglio fondi a Varsavia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine settembre 2021 la Cgue ha inflitto alla Polonia una sanzione pecuniaria da 500 mila euro al giorno per la mancata osservanza di una sentenza con cui si chiedeva la chiusura della miniera di carbone di Turow. La miniera è stata a lungo oggetto di una disputa con la vicina Repubblica Ceca per le propagazioni di polveri e rumori e per i danni alle falde acquifere. La scorsa settimana i due Paesi hanno firmato un accordo che mette fine alla controversia. Varsavia si è vista però infliggere anche un’altra sanzione da un milione di euro al giorno per non aver sospeso il funzionamento della Camera disciplinare della Corte suprema. (Vap)