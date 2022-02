© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Parlamento "via libera all’inserimento della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella Costituzione. È una giornata storica per il Paese che sceglie la via della sostenibilità e della resilienza nell’interesse delle future generazioni". E' quanto si legge sul profilo Twitter di palazzo Chigi.(Rin)