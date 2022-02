Usa: allarme bomba in scuola a Washington, evacuato anche il marito di Kamala Harris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: allarme bomba in scuola a Washington, evacuato anche il marito di Kamala HarrisL’allarme bomba diramato in una scuola superiore di Washington Dc ha portato all’evacuazione, tra gli altri, di Doug Emhoff, marito della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Lo scrive la stampa statunitense, precisando che il Second Gentleman – titolo attribuitogli per primo nella storia del Paese – si trovava all’interno dell’istituto per una conferenza legata al Black History Month, il mese legato alla storia degli afroamericani. Dopo l’allarme Emhoff è stato portato al sicuro dagli uomini dei servizi segreti addetti alla sua scorta.(Nys)