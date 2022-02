Venezuela: proseguono operazioni esercito al confine con la Colombia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito colombiano ha dispiegato due battaglioni con un totale di 600 elementi, con specifico addestramento per le zone rurali, impegnati nel tentativo di recupero delle zone "ostaggio" della contesa al confine con il Venezuela. Secondo le autorità colombiane gli scontri sono da ricondurre alla disputa in corso in Venezuela tra l’Esercito di liberazione nazionale (Eln) e gruppi dissidenti delle Farc, in cui confluiscono i combattenti che non hanno aderito all’accordo di pace con il governo del 2016. (Vec)