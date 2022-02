Emirati: fonti, udite forti esplosioni nei pressi di un centro commerciale ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forti esplosioni sono state udite nei pressi di un centro commerciale nel cuore di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferiscono varie fonti locali su Twitter, pubblicando video e immagini dalle quali sembrerebbe trattarsi di due deflagrazioni distinte. Da una parte, infatti, si vede un grattacielo in fiamme con una colonna di fumo che si alza nell'aria, mentre un altro palazzo mostra i segni di un’esplosione simile. Polizia e forze di pronto intervento sono già sul posto, mentre corrono sui social le prime ipotesi che si tratti delle conseguenze dell’impatto di alcuni razzi, se non di droni da combattimento. Potrebbe trattarsi, in caso contrario, di esplosioni causate da fattori interni.(res)