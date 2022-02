Usa: Camera approva legge temporanea per rifinanziamento attività governative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha dichiarato prima del voto che intende far discutere prontamente il disegno di legge anche alla camera alta del Congresso. "Mentre continuano i negoziati per un accordo di finanziamento per l'intero anno, eviteremo nel frattempo un'inutile e costosa chiusura del governo", ha affermato Schumer, aggiungendo che il disegno di legge provvisorio "fornisce un po' più di tempo per raggiungere un accordo per il pacchetto di spesa". Il leader della maggioranza alla Camera, Steny Hoyer, si è detto ottimista sul fatto che democratici e repubblicani si stiano avvicinando al raggiungimento di un accordo di finanziamento, noto come omnibus, e che possa essere messo entro la settimana del 7 marzo. "Siamo, credo, vicini a un accordo", ha detto Hoyer ai giornalisti. (Nys)