Usa: 5 Stati fanno causa ad amministrazione Biden per imposizione salario minimo 15 dollari ora

- L’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, è stata citata in giudizio da cinque Stati dell’Unione per l’imposizione del salario minimo a 15 dollari l'ora per i lavoratori che operano alle dipendenze degli appaltatori federali. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, precisando che Arizona, Idaho, Indiana, Nebraska e Carolina del Sud sostengono che il presidente Biden abbia “oltrepassato la sua autorità” quando ha firmato un ordine esecutivo che impone il salario minimo lo scorso aprile. La legge è entrata in vigore il 30 gennaio. L’iniziativa, secondo i ricorrenti, violerebbe il Procurement Act e la Spending Clause della Costituzione degli Stati Uniti. In una dichiarazione, i cinque Stati osservano che il Senato ha respinto una proposta simile all'ordine di Biden prima che la firmasse. "Gli Stati Uniti non sono una dittatura. Nonostante la convinzione del presidente che lui, e non il Congresso, sappia quale dovrebbe essere il salario minimo appropriato, può solo agire in conformità con la legge stabilita dal Congresso", si legge nella nota. "Al presidente Biden piace sempre ottenere ciò che vuole subito, con poca pazienza per cose come i fatti o la legge", ha affermato il procuratore generale dell'Arizona Mark Brnovich, che guida la coalizione, in un comunicato stampa.(Nys)