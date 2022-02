Ecuador: gruppo senatori Usa presenta legge per rafforzare legami con Quito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di senatori degli Stati Uniti ha presentato in aula un disegno di legge per rafforzare i legami con l'Ecuador e contrastare la "maligna influenza straniera". L'iniziativa segue di pochi giorni la visita in Cina del presidente ecuadoriano, Guillermo Lasso, in occasione della quale il capo di stato ha concordato con l'omologo cinese, Xi Jinping, di avviare negoziati per un accordo di libero scambio per promuovere una partnership strategica onnicomprensiva. Il disegno di legge bipartisan – presentato da senatori democratici e repubblicani - riconosce l'Ecuador "come un alleato chiave la cui crescita economica, resilienza democratica e capacità di affrontare le sfide alla sicurezza e l'influenza straniera maligna sono vitali per gli interessi degli Stati Uniti", afferma nella nota il presidente della commissione per le relazioni estere del Senato, il democratico Bob Menéndez. "In un momento in cui i paesi della nostra regione stanno prendendo una svolta radicale verso i governi anti-americani, è essenziale raddoppiare i nostri sforzi per sostenere gli alleati filoamericani nel nostro emisfero", ha affermato il repubblicano Marco Rubio. (segue) (Brb)