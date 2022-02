Ecuador: gruppo senatori Usa presenta legge per rafforzare legami con Quito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro, riferiva un comunicato del ministero degli Esteri cinese, Xi ha sottolineato che nel corso di 40 anni le relazioni bilaterali si sono sempre sviluppate in modo sano e stabile, all'insegna del sostegno per gli interessi principali dell'altro partner e della fiducia reciproca. I due Paesi, ha aggiunto Xi, sono stati solidali nel combattere la pandemia di coronavirus e l'anno scorso il loro interscambio commerciale è cresciuto. Per il leader cinese la cooperazione si è dimostrata proficua in diversi settori, tra i quali le infrastrutture, le comunicazioni, l'energia e le risorse minerarie, e si sono registrati progressi nella cultura, nell'istruzione e nel turismo. (segue) (Brb)