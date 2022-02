Ecuador: gruppo senatori Usa presenta legge per rafforzare legami con Quito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli obiettivi indicati da Xi proseguire la cooperazione nell'ambito dell'iniziativa di connettività della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) ma anche collaborare per una "Via della seta verde", nella sanità e nel digitale; coordinarsi strettamente nelle sedi internazionali per salvaguardare il multilateralismo e concorrere allo sviluppo globale. La Cina è pronta a continuare a fornire assistenza contro la pandemia e auspica che l'Ecuador continui a fornire un ambiente economico equo e conveniente per gli investimenti delle imprese cinesi. Per la parte cinese erano presenti all'incontro anche Ding Xuexiang, direttore dell'Ufficio generale del Partito comunista; Yang Jiechi, direttore dell'Ufficio della commissione centrale degli affari esteri; Wang Yi, ministro degli Esteri, e He Lifeng, ministro responsabile della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. (segue) (Brb)