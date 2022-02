Ecuador: gruppo senatori Usa presenta legge per rafforzare legami con Quito (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasso, proseguiva la nota, ha ringraziato Xi per l'invito e per l'assistenza nella crisi pandemica, aiuto che ha contribuito al tasso elevato di vaccinazione anti-Covid del Paese sudamericano. Il leader di Quito descriveva la Cina come il partner più importante per lo sviluppo economico e sociale dell'Ecuador, aggiungendo che Pechino non ha posto alcuna condizione politica. La parte ecuadoriana ha ribadito il rispetto del principio della Cina unica e auspicato un rafforzamento della cooperazione in vari campi: commercio, investimenti, energia, infrastrutture e comunicazioni. (Brb)