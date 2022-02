Turismo: assessore Roma, Jacobs ai Fori imperiali è spot straordinario per Roma nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini di Marcel Jacobs e dei finalisti olimpici in gara lungo via dei Fori Imperiali saranno uno spot straordinario per promuovere Roma nel mondo". Lo dichiara in una nota l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato. "Una rivisitazione in chiave moderna di uno dei nostri luoghi più iconici. Assistere a questo appuntamento sarà da solo un'occasione in più per tornare a visitare Roma. Sport e grandi eventi sono una leva importante per generare flussi turistici. Su questa direttiva insieme al sindaco Gualtieri stiamo lavorando alla nascita di un cartellone unico dei grandi eventi", conclude. (Com)