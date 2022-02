Senato: Rauti (Fd'I), "Agenda Mattarella"? Faremo nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Rispetto alla cosiddetta 'Agenda Mattarella' "avanzeremo una nostra proposta altrettanto articolata. Quanto ci è stato portato oggi all'attenzione è soltanto una lettera che non abbiamo letto che chiede un confronto". Lo ha detto Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d'Italia, al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. Come Fd'I "stiamo lavorando a riforme importanti, come quella sul presidenzialismo, quindi siamo tra i più interessati ad un confronto, ma non dobbiamo stare alle regole del gioco stabilite da altri e faremo anche noi delle nostre proposte", ha precisato. (Rin)