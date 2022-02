Costa Rica: presidenziali, missione Osa promuove svolgimento del voto ma auspica maggiore affluenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha promosso l'organizzazione del primo turno delle elezioni presidenziali della Costa Rica, tenute domenica scorsa, pur rammaricandosi dell'alta percentuale di astensione, attorno al 40 per cento. Nel rapporto preliminare della missione di osservatori guidata dall'ex vicepresidente di Panama, Isabel Saint Malo, si parla di una giornata elettorale compiuta con "successo" e di un sistema in grado di "ispirare fiducia ai vari attori del processo". In particolare, la missione elogia "per professionalità e senso delle istituzioni", il Tribunale supremo elettorale (Tse) e tutti coloro che hanno avuto un ruolo nelle diverse tappe del processo. (segue) (Nys)