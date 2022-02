Costa Rica: presidenziali, missione Osa promuove svolgimento del voto ma auspica maggiore affluenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a salutare "la maturità democratica" manifestata dai candidati alla presidenza la sera della proclamazione degli scrutini, l'Osa ha riportato il "clima di tranquillità" che ha accompagnato la giornata e lo spirito di "allegria e patriottismo" mostrato dagli elettori, nel recarsi alle urne "nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia di Covid-19". La missione ha a questo proposito riconosciuto "l'applicazione" dei protocolli sanitari da parte delle autorità e il rispetto mostrato dalla cittadinanza. Ciò nonostante, avverte il gruppo di lavoro, "l'entusiasmo che sia vissuto nelle strade della capitale San José non è stato corrisposto dall'indice di partecipazione nazionale", con un'astensione che ha toccato 40,2 per cento degli aventi diritto. A questo scopo sono diretti gli inviti al Tse perché faccia uno sforzo a più livelli per incentivare la partecipazione democratica. (segue) (Nys)