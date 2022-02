Turismo: Giannini (Lega), bene Garavaglia su finale 100 metri a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per me Agenzia Nova è un punto di riferimento importante ed utilissimo, soprattutto per comprendere la cronaca internazionale" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- Un plauso al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, della Lega, - che ha chiesto e ottenuto di ripetere in via dei Fori Imperiali, in occasione della Festa della Repubblica, la storica finale dei 100 metri piani delle Olimpiadi di Tokio, vinta dall'atleta azzurro e romano, Marcell Jacobs - lo esprime in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. "Un evento sportivo a livello globale - aggiunge Giannini -, in vista dei fondi del Pnrr dedicati al turismo, con l'obiettivo di traghettare Roma fino al Giubileo del 2025 e dare alla Capitale una vetrina di primissimo livello che doni il giusto lustro alla nostra città. Il Governo italiano, con i suoi ministri in quota Lega, mostra ancora una volta l'interesse verso il presente e futuro del Paese e soprattutto della città di Roma, una capitale internazionale che attraverso la cultura, ma anche il turismo e lo sport, diventa polo attrattivo per investimenti e rilancio". (Com)