Polonia: fonti stampa, Commissione Ue invia seconda lettera su taglio fondi a Varsavia

- La Commissione europea ha inviato una seconda lettera alla Polonia informandola che tra dieci giorni perderà altri 15 milioni di euro di fondi europei. Lo ha reso noto l’emittente “Polsat News”, secondo quanto appreso dalla sua corrispondente a Bruxelles. La lettera è stata inviata questa sera e il taglio ha a che fare con il mancato pagamento da parte di Varsavia della sanzione giornaliera inflitta per la mancata chiusura della miniera di carbone di Turow. Sempre oggi la Polonia era stata destinataria di una prima lettera della Commissione che la informava di un taglio simile. “Ciò significa che in totale la Polonia riceverà 30 milioni di euro in meno (più gli interessi di mora) di quanto le sarebbe dovuto”, ha riferito “Polsat News”. Questa mattina il portavoce della Commissione europea, Balazs Ujvari, ha reso noto che Bruxelles tratterrà fondi destinati alla Polonia per rivalersi delle multe inflitte al Paese dalla Corte di giustizia Ue (Cgue) ma che non sono state pagate. L’organo comunitario ha già informato Varsavia e la decisione varrà dalla prossima settimana. Il portavoce del governo di Varsavia, Piotr Muller, ha già reso noto che il Paese userà ogni strumento legale per fare ricorso contro la decisione della Commissione Ue. “Fin dall’inizio la Polonia ha sottolineato che le decisioni prese dalla Cgue non hanno base giuridica o fattuale. Vanno oltre i trattati Ue e violano le garanzie sulla sicurezza energetica”, ha detto Muller. (segue) (Vap)