Sardegna: al via tavolo tecnico-politico per quantificazione compensazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso avvio oggi il Tavolo tecnico politico finalizzato alla quantificazione e alla compensazione dei costi derivanti dagli svantaggi strutturali determinati dalla condizione insulare, come previsto dall'accordo stipulato tra il presidente della Regione Christian Solinas e il Governo in materia di finanza pubblica nel 2019. "Un ulteriore risultato raggiunto nel confronto con lo Stato, frutto di un impegno incessante, che certifica definitivamente il dovere in capo allo stato di rimuovere le disuguaglianze che cittadini e imprese sarde hanno dovuto subire per decenni, sopportando maggiori costi sull'energia, sui trasporti ed in altri settori che hanno determinato una compressione di opportunità per l'intero sistema Sardegna rispetto al resto della Penisola", spiega Solinas. "Dopo il riconoscimento di 1,6 miliardi di euro per investimenti infrastrutturali e i diversi acconti già ottenuti sulla compensazione di tali svantaggi strutturali - prosegue Solinas - il tavolo che si insedia oggi dovrà finalmente definire l'impegno finanziario complessivo dello Stato, che si tradurrà in nuove risorse da investire a favore dei cittadini e delle imprese. La condizione insulare e la perifericità hanno prodotto nel tempo un incremento dei costi e creato ritardi e debolezze nel processo di sviluppo oltreché limiti oggettivi rispetto agli standard ottimali di infrastrutture e servizi. La Sardegna in questi anni non ha pietito favoritismi ma rivendicato con forza il diritto ad avere pari opportunità di sviluppo e accesso al mercato internazionale senza più gli squilibri ed i divari accumulati nel tempo rispetto alle altre Regioni italiane ed europee". (segue) (Rsc)