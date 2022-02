Sardegna: Vallascas (Alt), rincaro dei carburanti penalizza Isola, intervenga Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il rincaro dei carburanti penalizza soprattutto le regioni insulari come la Sardegna dove il settore dei trasporti è determinante per il sistema economico. Cingolani, intervenga per mitigare gli eccessivi rincari e per evitare speculazioni da parte delle compagnie”. Lo afferma Andrea Vallascas, deputato di Alternativa, che ha annunciato un’interrogazione al ministro della Transizione ecologica in merito all’aumento eccessivo del prezzo dei carburanti registrato in queste settimane. "Nell’ultima settimana – spiega Vallascas – il prezzo medio dei carburanti ha registrato ulteriori rincari: in modalità self service la benzina è stata venduta a 1,819 euro e il gasolio a 1,700. Previsti rincari della spesa annua di circa 380/400 euro a vettura”. (segue) (Rsc)