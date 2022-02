Sardegna: Vallascas (Alt), rincaro dei carburanti penalizza Isola, intervenga Governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un danno – prosegue – soprattutto per le attività produttive di regioni come la Sardegna che pagano i costi aggiuntivi dell’insularità. Costi diretti e indiretti che incidono sulla redditività delle aziende isolane e sulla competitività di prodotti e servizi. Una minaccia per le migliaia di aziende dell’autotrasporto dell’isola che hanno già calcolato un aumento di costi all’anno di migliaia di euro per ogni mezzo”. “Penalizzati – aggiunge l’esponente di Alternativa – anche i gestori dei distributori di carburante sui quali pesano la crisi del settore e gli effetti negativi generati dalle liberalizzazione che, in mancanza di controlli e regole chiare, hanno rafforzato le compagnie petrolifere e indebolito i gestori”. “Per la Sardegna – conclude Vallascas – un ulteriore aggravio dei costi dei carburanti rischia di ritardare la ripresa economica dopo due anni di pandemia”. (Rsc)