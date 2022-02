Ucraina: Scholz, l'obiettivo è di evitare una guerra in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo di Germania, Francia e Polonia è “evitare una guerra in Europa”, causata dalle tensioni tra Ucraina e Russia. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel corso della conferenza stampa in corso con i presidenti di Francia e Polonia, Emmanuel Macron e Andrzej Duda, che ha ricevuto oggi a Berlino. Secondo Scholz, al fine di impedire un conflitto in Europa, Germania, Francia e Polonia intendono lavorare per “ridurre la tensione” tra Russia e Ucraina. Al medesimo scopo, ha infine evidenziato il cancelliere tedesco, “sono necessari i negoziati”. (Geb)