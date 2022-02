Sardegna: Confartigianato, rivedere le norme sui bonus edilizi e cessione crediti - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Confartigianato Imprese Sardegna ha scritto al Presidente della Regione, Christian Solinas, ai Prefetti di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, ai Parlamentari e ai Consiglieri Regionali per esprimere la preoccupazione delle imprese delle costruzioni, dell'impiantistica e dell'indotto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge "Sostegni ter" che, all'articolo 28, ha introdotto una forte restrizione al sistema delle cessioni del credito nelle operazioni legate alle agevolazioni di riqualificazione energetica ed edilizia degli immobili. L'associazione guidata da Maria Amelia Lai ha, inoltre, allegato alle missive, un decalogo con i motivi per i quali la norma deve essere necessariamente modificata. (Rsc)