Usa: Biden, industria caricatori per auto elettriche segna ritorno nostre produzioni

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che la creazione di una struttura stabile e imponente per costruire caricabatterie per veicoli elettrici nel Tennessee segna il ritorno sul mercato delle produzioni statunitensi, oltre che una ripresa occupazionale post-pandemia. Lo scrive il quotidiano "The Hill". "Stiamo assistendo all'inizio di un ritorno della produzione americana", ha detto Biden in un commento alla Casa Bianca. "Il mondo è a un punto di svolta, le cose cambieranno in grande stile e questo è uno di quei momenti di transizione". Tritium, una società australiana, ha annunciato l’imminente costruzione di uno stabilimento negli Stati Uniti che inizierà la produzione nell'autunno 2022 e avrà la capacità iniziale di realizzare oltre 10 mila unità di ricarica rapida all'anno. L'impianto avrà spazio per espandersi fino alla costruzione di 30 mila unità all'anno e prevede di impiegare oltre 500 dipendenti nei prossimi cinque anni. "La linea di fondo è che gli Stati Uniti sono in grado di competere ancora una volta con il mondo", ha detto Biden, aggiungendo che non vede l'ora di lavorare con i governatori democratici e repubblicani per portare avanti il lavoro. L'impianto sarà la più grande fabbrica di Tritium al mondo, ha dichiarato alla Casa Bianca l'amministratore delegato dell'azienda Jane Hunter, definendo la creazione della struttura come una storia di successo per la partnership americano-australiana.(Nys)