Serbia-Kosovo: inviati Usa e Ue oggi in visita a Belgrado

- Gli inviati per i Balcani occidentali di Stati Uniti e Unione europea, rispettivamente Gabriel Escobar e Miroslav Lajcak, effettuano oggi una visita in Serbia. Secondo una nota diramata dal governo di Belgrado, è previsto un incontro con il ministro degli Esteri Nikola Selakovic. Lajcak ed Escobar hanno concluso ieri una visita a Pristina dove hanno incontrato i vertici politici kosovari. I due inviati hanno chiesto a Belgrado e Pristina di fare "passi concreti" nel dialogo mediato dall'Ue al fine di arrivare ad una normalizzazione dei rapporti. Parlando in conferenza stampa prima di arrivare a Belgrado, dopo la tappa dei giorni scorsi a Pristina, Lajcak ha auspicato che Serbia e Kosovo "voltino pagina" lasciandosi alle spalle il passato e "normalizzando i rapporti". "La comunità internazionale si aspetta progressi più rapidi nel dialogo nel 2021 e speriamo che sarà così nel 2022", ha affermato Lajcak. (segue) (Seb)