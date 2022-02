Kosovo: Covid, non più richiesto il certificato di vaccinazione per l'ingresso nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i viaggiatori che arrivano in Kosovo, da oggi, dovranno presentare un test negativo al Covid-19 invece del certificato di vaccinazione previsto in precedenza. E' quanto viene previsto nelle nuove regole sulla gestione della pandemia del Covid-19 approvate dal governo di Pristina. Coloro che arrivano con un certificato di vaccinazione che dimostra che hanno ricevuto due dosi di vaccino, o una nel caso dei preparati Johnson & Johnson, potranno entrare nel Paese. Per coloro che hanno ricevuto solo una dose, sarà necessario invece presentare anche il certificato di un test negativo. Uniche esenzioni a queste regole, per coloro che firmeranno una dichiarazione in base alla quale garantiscono che si fermeranno nel territorio kosovaro per un massimo di tre ore.(Alt)