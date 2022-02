Energia: Egitto, accordo con 8 aziende private per convertire i rifiuti in elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha concordato con otto società di investire nella produzione di energia elettrica riciclando i rifiuti. Lo ha annunciato la ministra dell'Ambiente egiziana, Yasmine Fouad, all'emittente televisiva locale "Sada al Balad". La tecnologia disponibile nelle fabbriche in Egitto attualmente serve a convertire i rifiuti in fertilizzanti o combustibili alternativi, ha spiegato la ministra. Il Paese delle piramidi mira a creare fabbriche con investimenti esteri per convertire i rifiuti di tutti i tipi in energia elettrica, ha aggiunto Fouad. Una fabbrica con una capacità di conversione di 1.000 tonnellate di rifiuti al giorno è in costruzione, con investimenti fino a 400 milioni di dollari, per produrre 300 megawatt per la rete elettrica nazionale, ha detto Fouad, senza fornire dettagli sul sito del progetto al momento. (Cae)