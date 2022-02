Balneari: Gelmini promuove tavolo governo-Regioni-Anci-Upi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, "convocherà nelle prossime ore un tavolo con le Regioni, l’Anci e l’Upi - e al quale prenderanno parte anche i ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e del Turismo, Massimo Garavaglia - con l’obiettivo di trovare una soluzione per i balneari. Il Dara - riferisce una nota - sta seguendo il dossier e il ministro Gelmini è pronto a promuovere un confronto tra il governo e gli enti locali per risolvere, attraverso una nuova norma di legge, in modo definitivo il problema". (Rin)