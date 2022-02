Green pass: domattina in Aula Senato si vota su calendario decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- La conferenza dei capigruppo di palazzo Madama non ha raggiunto l'unanimità sul calendario del lavori. Domani mattina, dunque si terrà un voto in Aula circa l'esame del decreto Green pass. "Per noi si può lavorare, come stabilito, fino alle 20, si può lavorare anche venerdì pomeriggio e si può lavorare anche il lunedì, di cui nessuno parla", ha osservato Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d'Italia al termine della capigruppo. "Il problema è politico, perché a meno di una settimana di distanza dalle parole del presidente Mattarella", che invitava a non comprimere i tempi di discussione del Parlamento, "ci troviamo in una capigruppo che vuole piegare gli orari dei calendari esclusivamente a questioni di prescia", ha aggiunto. (Rin)