Libia: premier Dabaiba, continueremo a lavorare finché non sarà eletto un nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di unità nazionale libico (Gun) continuerà il proprio operato finché non sarà eletta una nuova autorità esecutiva. Lo ha detto il primo ministro del Gun, Abdulhamid Dabaiba, in un discorso alla nazione che sarà trasmesso in serata, a pochi giorni dal voto del parlamento di Tobruk che giovedì, 10 febbraio, potrebbe scaricarlo e incaricare un nuovo premier. Nel messaggio Dabaiba ha chiarito che “la fiducia al governo attuale è stata ritirata in modo fraudolento da parte di poche persone in Parlamento”, riferendosi in modo velato alle decisioni prese dalla Camera dei rappresentanti con sede a Tobruk. Il primo ministro è intervenuto anche sulle prossime fasi del processo istituzionale in Libia. “Non permetteremo manomissioni nel proseguimento delle fasi transitorie. Il piano prevede lo svolgimento delle elezioni il prossimo giugno, secondo la tabella di marcia fissata a Ginevra”, ha affermato. A proposito delle elezioni, Dabaiba ha ricordato che “si sono svolte ampie consultazioni per presentare un chiaro piano d’azione per l’attuazione del voto e del diritto costituzionale”. Inoltre, ha annunciato di essere “pronto a rivedere la decisione di candidarsi alle elezioni, se è nell’interesse del popolo”. Popolo che Dabaiba ha definito “stanco delle fasi di transizione che possono concludersi soltanto con le elezioni”. “No alle divisioni, no alla proroga, no alle fasi transitorie. Sì alle elezioni, alla Costituzione e al ritorno alla vita”, ha concluso. (segue) (Lit)