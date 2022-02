Libia: premier Dabaiba, continueremo a lavorare finché non sarà eletto un nuovo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si apprende, giovedì 10 febbraio, il Parlamento potrebbe affidare l’incarico di formare un nuovo governo all’ex ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale, Fathi Bashagha. “Non ho la bacchetta magica per risolvere le crisi che affliggono i libici. I problemi della Libia sono ben noti”, ha detto ieri il politico originario di Misurata, la città-Stato dell’ovest sede delle milizie considerate più forti del Paese. “Il nostro obiettivo è unificare le istituzioni, in particolar modo l'esercito e le forze di sicurezza. Una nazione non può esistere senza un esercito forte e istituzioni di sicurezza unificate”, ha detto ancora Bashagha. “Proteggeremo la nostra ricchezza dalla corruzione, che è diventata una cultura prevalente: nessuna autorità può combattere la corruzione mentre la pratica davanti a tutti”, ha aggiunto Bashagha, attaccando in tal modo il premier uscente Dabaiba. “Dichiaro che io e i membri del mio governo rinunciamo a qualsiasi immunità che possa impedire il corso della giustizia. Annuncio anche non mi candiderò alle prossime elezioni presidenziali”, ha detto ancora l’ex ministro dell’Interno, prendendo nuovamente di mira Dabaiba. Quest'ultimo aveva infatti promesso di non candidarsi, salvo poi fare marcia indietro. “Dobbiamo costruire uno Stato per tutti: non possiamo ottenere nulla senza il sostegno della Camera dei Rappresentanti, dell’Alto Consiglio di Stato e del popolo libico”, ha concluso Bashagha, citando quindi anche il “Senato” con sede a Tripoli. (Lit)