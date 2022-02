Balneari: ministri Lega da Draghi, al lavoro per soluzione condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per me Agenzia Nova è un punto di riferimento importante ed utilissimo, soprattutto per comprendere la cronaca internazionale" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- I ministri della Lega Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti hanno incontrato oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Mario Draghi per fare il punto politico sul dossier Balneari. Nei prossimi giorni avranno luogo incontri tecnici, con le categorie e le Regioni per affinare una proposta condivisa a tutela del settore rispetto alla procedura d’infrazione già annunciata dalla commissione europea. La norma - riferisce una nota - dovrà tutelare gli interessi legittimi di tutte le parti in causa e tener presente i molti problemi e particolarità (come i piccoli porti, gli alberghi in prossimità delle spiagge in concessione, il ruolo di regioni e comuni). La misura, che sarà sottoposta all’esame del Parlamento che deve avere ampia facoltà di intervento, dovrà anche dare una copertura normativa alla sentenza di Stato per evitare che dare un indirizzo certo anche a Enti locali e Regioni. L’incontro di oggi, interlocutorio e costruttivo, è stato apprezzato dalla Lega alla ricerca di una soluzione il più condivisa possibile nell’interesse dei balneari ed evitare prese di posizioni strumentali e ideologiche. (Rin)