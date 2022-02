Turismo: incontro Garavaglia-Gualtieri, sarà ripetuta finale 100 metri Olimpiadi Tokio a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’attenzione e lo scrupolo delle corrispondenze, ma anche le analisi per settori apparentemente minori, fanno di Nova uno strumento di lavoro indispensabile" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha incontrato oggi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Durante la riunione, insieme ai temi legati all'attuazione del Pnrr Turismo (Caput Mundi) in vista del Giubileo 2025, il ministro e il sindaco hanno condiviso il progetto di organizzare a Roma un evento sportivo a livello globale. Lo comunica in una nota il ministero del Turismo. Vale a dire - prosegue la nota - ripetere in via dei Fori Imperiali, a ridosso della Festa della Repubblica, la finale dei 100 metri piani delle Olimpiadi di Tokio, finale vinta da Marcell Jacobs. All'esibizione parteciperanno gli stessi finalisti di Tokio. Il ministro Garavaglia e il sindaco Gualtieri coinvolgeranno le altre amministrazioni coinvolte, a partire dal ministero della Cultura e della Difesa. (Com)